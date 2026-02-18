Giovanni Porcelli nominato Consigliere Questore della Regione Campania

Giovanni Porcelli è stato nominato Consigliere Questore della Regione Campania dopo le dimissioni di Raffaele Aveta. La scelta è stata fatta dal Consiglio Regionale, che ha votato a maggioranza con 22 preferenze. Porcelli, 54 anni, è un politico esperto e capogruppo di “A Testa Alta”. Ex sindaco di Mugnano e già assessore, ha un background in campo pubblico e privato. La sua nomina arriva dopo un periodo di cambiamenti all’interno dell’ente regionale. La decisione ha suscitato attenzione tra i membri dell’assemblea.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, a seguito delle dimissioni del Consigliere Raffaele Aveta, ha eletto, con 22 voti, il Consigliere Questore di maggioranza: è Giovanni Porcelli, Capogruppo di "A Testa Alta, 54 anni, dottore commercialista, dirigente pubblico, già Sindaco di Mugnano, già Vice Sindaco, Assessore e consigliere comunale, già manager in.