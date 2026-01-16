Michele Emiliano nominato consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Oggi

Oggi, la Regione Puglia ha annunciato la nomina di Michele Emiliano a consigliere giuridico del presidente. La sua funzione sarà focalizzata sull’interpretazione delle norme nazionali ed europee, la predisposizione di schemi di legge regionale, e il supporto nelle relazioni istituzionali e legislative. La nomina mira a garantire coerenza normativa e semplificazione dell’ordinamento giuridico regionale, facilitando il dialogo tra le diverse istituzioni e organismi coinvolti.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha adottato il provvedimento di nomina di consigliere giuridico della Presidenza di Michele Emiliano sulle seguenti materie di specifica competenza: – analisi, studio e interpretazione delle norme nazionali ed europee che hanno riflessi sulle competenze regionali, con particolare riguardo alla legislazione in materia di crisi industriali, politiche del lavoro, politiche sociali e sicurezza urbana; – funzioni di impulso per la predisposizione degli schemi di disegni di legge regionale, anche a garanzia della coerenza e dell'unitarietà dell'indirizzo normativo regionale; – definizioni delle basi di intesa e di accordo sui quali la Regione deve esprimersi in sede di Conferenza delle Regioni eo ai tavoli di altri organismi centrali dello Stato e delle istituzioni comunitarie; – attuazione degli obiettivi di semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale, proponendo al medesimo iniziative concernenti l'abrogazione di norme regionali desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente, le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici; – rapporti con il Consiglio regionale e le Commissioni permanenti concernenti la trattazione degli affari legislativi e durante l'iter di approvazione delle leggi regionali.

Decaro trova l'intesa con Emiliano: lo nomina suo consigliere giuridico - Antonio Decaro ha ceduto alle interlocuzioni con il suo predecessore e nell'economia della ridistribuzione de ruoli, evidentemente sollecitato anche dal Partito Democratico, ha promosso Emiliano a ... foggiatoday.it

Emiliano consigliere della Presidenza, Decaro firma: «Lo ringrazio per il passo di lato» - Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha firmato il provvedimento di nomina di consigliere giuridico della Presidenza dell'ex governatore, Michele Emiliano. msn.com

Per l’ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non ci sarebbe spazio in Giunta come assessore, ma un ruolo da consigliere del presidente. Sarebbe questo l’esito del confronto avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Emiliano e il presidente della R - facebook.com facebook

La procura di Lecce sollecitata da michele Emiliano e i sindaci del Salento, ha tenuto alla sbarra per sette anni i dirigenti tap, accusandoli di aver ucciso gli ulivi per far arrivare il gasdotto che ha liberato l'Italia da Putin. Dopo sette anni hanno scoperto che non x.com

