Giovanni Franzoni si schiera contro Michele Franzoso, fratello di Matteo, scomparso in Cile a settembre. La causa è una frase pubblicata su Instagram, in cui Michele ricorda chi non era presente al funerale del fratello. Franzoni ha risposto con durezza, sottolineando come alcune persone abbiano scelto di non partecipare alla cerimonia. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati di sport e social media, che seguono con interesse il confronto tra le due famiglie. La polemica si è infittita sui canali online.

Non è passato inosservato il post pubblicato su Instagram da Michele Franzoso, fratello di Matteo, sciatore azzurro morto in Cile a settembre dopo un incidente in allenamento. "Qualcuno - si legge - dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c'era. É molto egoista e una mancanza di rispetto. Fatemi sapere chi é chi". Il riferimento sembra essere a Giovanni Franzoni, medaglia d'argento in discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni ha dedicato a Franzoso molti dei suoi recenti successi, tra cui le vittorie in SuperG a Wengen e la discesa di Kitzbuhel. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Giovanni Franzoni, bordata del fratello di Franzoso: "Io ricordo chi non c'era al funerale"

