Massimo Di Porzio confermato alla presidenza della Fipe-Confcommercio

Ieri, presso la sede Confcommercio Campania, si è tenuta l’Assemblea elettiva della Fipe-Confcommercio Campania, la principale organizzazione di rappresentanza dei vari comparti del settore pubblici esercizi: bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, stabilimenti balneari, discoteche, locali serali, catering e banqueting, che in Campania raccoglie oltre 30.000 imprese. Alla Fipe fanno capo il Sib (Sindacato Balneari) ed il Silb (Sindacato Locali da Ballo). L’assemblea ha eletto il nuovo Consiglio direttivo ed ha riconfermato Massimo Di Porzio alla presidenza per un altro quinquennio. Di Porzio riveste anche la carica di Presidente provinciale Confcommercio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it