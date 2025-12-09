Entrano in una fabbrica abbandonata di Torino giovane precipita da 10 metri | è grave

Un giovane di 24 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da 10 metri all’interno di una fabbrica abbandonata nella periferia sud di Torino. L'incidente si è verificato in un'area dismessa, suscitando preoccupazione per la sicurezza e le condizioni del ragazzo, ora ricoverato in ospedale.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 24 anni è precipitato da un'altezza di 10 metri all'interno di una fabbrica abbandonata alla periferia sud di Torino. La caduta è stata attutita da una trave metallica del tetto e poi da una catasta di legno. Sono stati gli amici del ragazzo a dare l'allarme. Quando i sanitari .

