Incidente in una fabbrica abbandonata di Torino giovane precipita da 10 metri | è grave

Un giovane di 24 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da circa dieci metri in una fabbrica abbandonata nel quartiere sud di Torino. L'incidente, ancora da chiarire, ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. La dinamica e le condizioni del ragazzo sono al centro delle indagini in corso.

Un giovane di 24 anni è precipitato da circa dieci metri di altezza all'interno di una fabbrica in disuso nella zona sud di Torino. La caduta è stata parzialmente frenata prima da una trave metallica del tetto e poi da una catasta di legno, elementi che hanno contribuito a ridurre l'impatto finale. A dare l'allarme sono stati gli amici presenti con lui. L'intervento del personale sanitario. All'arrivo dei sanitari del 118 di Azienda Zero, il ragazzo era cosciente e vigile. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale in codice rosso per ulteriori accertamenti e trattamenti.

