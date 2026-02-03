Incidente con una donna investita poco prima dell' alba soccorsi all' opera

Poco prima dell’alba, una donna è stata investita a Valmadrera. L’incidente è avvenuto alle 6 del mattino, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia sta facendo i rilievi per capire cosa sia successo.

Incidente con una donna investita poco prima dell'alba a Valmadrera. Il sinistro è avvenuto alle ore 6.40 di martedì 3 febbraio in via San Rocco. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazione a disposizione, un veicolo avrebbe travolto una persona che stava procedendo a piedi. Si tratta di una donna di 32 anni. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità). La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l'auto medica, allertando inoltre i carabinieri.

