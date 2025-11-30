Ciclista investito a Lomagna soccorsi in azione

Paura per un ciclista investito oggi pomeriggio, domenica, a Lomagna. L'incidente stradale è avvenuto alle 14.30 in via Milano. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto che ha visto il ferimento dell'uomo di 35 anni che stava viaggiando in bicicletta ed è stato travolto da un veicolo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

