Giovane aggredita in metro da un gruppo di rapinatori | arrestato un 17enne
Una giovane donna è stata presa di mira e aggredita in metropolitana da un gruppo di rapinatori, portando all’arresto di un 17enne. I carabinieri sono intervenuti ieri sera alle 19 in piazza Cenni, dove alcuni testimoni avevano segnalato una scena di violenza. Sul posto hanno trovato la vittima e tre giovani, tra cui il ragazzo di 17 anni, che ora si trova in caserma.
I carabinieri ieri sera hanno arrestato un 17enne accusato di rapina. Verso le 19, i militari sono stati invitati a raggiungere piazza Cenni dove una donna era stata rapinata da tre ragazzi (tra questi anche il 17enne). La gang, mentre era nella stazione della metro “Centro Direzionale” ha puntato una ragazza. La giovane era al telefono quando è stata colpita con violenza, con uno dei giovani che le ha strappato lo smartphone dalle mani. Nella fuga uno dei ragazzi è stato bloccato da una guardia giurata che ha immediatamente allertato i carabinieri. La vittima è stata aiutata da alcuni passanti.🔗 Leggi su Napolitoday.it
