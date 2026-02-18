Donna colpita alle spalle e rapinata alla stazione della metro Centro Direzionale | 17enne arrestato

Una donna è stata ferita alle spalle e derubata alla stazione della metro Centro Direzionale, probabilmente durante un tentativo di scippo. La ragazza di 17 anni, responsabile dell'aggressione, è stata fermata dai carabinieri poco dopo. La vittima è stata portata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie per le ferite riportate.

Il minorenne è stato arrestato dai carabinieri, mentre la donna è stata portata in ospedale e medicata per le ferite riportate. Indagini in corso per identificare i complici del 17enne.