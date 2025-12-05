aggredita e insultata per strada giovane arrestato per violenza sessuale

Perugia, 5 dicembre 2025 – Lo hanno trovato mentre cercava di nascondersi all’interno di un palazzo. Un tentativo fallito a causa dell’intervento dei carabinieri che, grazie a una precisa descrizione da parte della presunta vittima e di altri testimoni, hanno potuto individuare rapidamente il presunto responsabile. È accusato di violenza sessuale e lesioni personali nei confronti di una prostituta, un 24enne egiziano, bloccato dai carabinieri nella zona di via Settevalli e arrestato. L’intervento dei carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Perugia, con il supporto dei militari delle stazioni di Castel del Piano e Corciano, è scattato a seguito di richiesta di intervento ricevuta al 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it

