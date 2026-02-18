Giorno del ricordo | memoria e civiltà in Prefettura ad Avellino

Il Giorno del ricordo si celebra per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, un evento promosso dalla legge del 2004. A Avellino, la Prefettura ha organizzato la commemorazione intitolata “Oltre il silenzio”, coinvolgendo cittadini e istituzioni. Durante la cerimonia, sono stati letti testi e depositate corone di fiori, per mantenere viva la memoria di un passato difficile. L’iniziativa si svolge ogni anno per rinnovare l’impegno di preservare la storia e la dignità delle persone coinvolte.

In occasione del Giorno del ricordo, istituito con la legge 30 marzo 2004, n. 92, la Prefettura di Avellino ha organizzato l'evento commemorativo dal titolo "Oltre il silenzio", dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La cerimonia, inizialmente programmata per il 10 febbraio, si terrà giovedì 19 febbraio p.v., alle ore 10.30, presso la Prefettura di Avellino. Alla cerimonia parteciperanno le autorità civili e istituzionali della provincia, condividendo il comune intento di mantenere viva l'attenzione su eventi che hanno segnato profondamente la storia del Paese.