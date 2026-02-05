Gazebo del Giorno del Ricordo ad Avellino | memoria e impegno civile

Sabato ad Avellino si tiene un gazebo per ricordare le vittime delle foibe. Dalle 16:30 alle 19:00, giovani di Fratelli d’Italia di Gioventù Nazionale allestiscono uno stand in Piazzetta Agnes per sensibilizzare i passanti sul significato della giornata. L’iniziativa mira a mantenere viva la memoria e a promuovere un impegno civile tra i cittadini.

Una tragedia che colpì duramente anche donne, come Norma Cossetto, divenuta simbolo di quel martirio. Ricordare queste vicende risponde ad un dovere civile, quello di riconoscere una pagina dolorosa della nostra storia nazionale, per troppo tempo marginalizzata nel dibattito pubblico e nella narrazione scolastica. La memoria condivisa rappresenta un presupposto essenziale per una coscienza storica matura e per la costruzione di una comunità fondata sul rispetto della dignità umana e sulla condanna di ogni forma di totalitarismo. Gioventù Nazionale Avellino, anche quest’anno, intende offrire un momento di riflessione aperto alla cittadinanza, nel segno della memoria, della verità storica e del rispetto verso le vittime e le loro famiglie.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Oggi ad Arezzo si sono svolte due cerimonie di intitolazione che hanno riunito molte persone.

Dal 27 al 31 gennaio 2026, il Palazzo della Cultura di Avellino ospiterà l'evento

