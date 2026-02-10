Giorno del ricordo | le celebrazioni in prefettura

Questa mattina ad Arezzo si sono tenute le cerimonie ufficiali per il “Giorno del Ricordo”. Nel salone d’onore del Palazzo del Governo, le autorità locali hanno partecipato alle commemorazioni, organizzate dalla Prefettura con il supporto della Provincia e del Comune. La giornata si è svolta in modo semplice, senza grandi eventi, ma con un forte senso di rispetto e memoria.

Gli studenti delle classi terze dell’I.C. Cortona 2 “G. Bartali” hanno partecipato attivamente ai momenti istituzionali, offrendo riflessioni, approfondimenti e uno sguardo nuovo sulla memoria storica Si sono concluse questa mattina, 10 febbraio, nel salone d’onore del Palazzo del Governo, le celebrazioni per il “Giorno del Ricordo” organizzate dalla Prefettura in collaborazione con la Provincia e il Comune di Arezzo. Al centro delle iniziative di quest’anno è stato posto in special modo il contributo delle giovani generazioni. Gli studenti delle classi terze dell’I.C. Cortona 2 “G. Bartali” hanno partecipato attivamente ai momenti istituzionali, offrendo riflessioni, approfondimenti e uno sguardo nuovo sulla memoria storica.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Giorno Del Ricordo “Giorno del Ricordo”, le celebrazioni organizzate dalla Prefettura Questa mattina ad Arezzo si sono concluse le celebrazioni del “Giorno del Ricordo”. Giorno del ricordo: le celebrazioni Il 10 febbraio Arezzo si prepara alle celebrazioni del Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. A POTENZA LE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA MEMORIA Ultime notizie su Giorno Del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe; Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni; Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e Meloni. Giorno del Ricordo, Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 febbraio al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it #GiornodelRicordo Oggi è il Giorno del Ricordo, una ricorrenza civile che si celebra in Italia il 10 febbraio di ogni anno a memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle tragedie del confine orientale. È un giorno per riflettere, conserva - facebook.com facebook Oggi, nel Giorno del Ricordo, l’Italia rende omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo forzato di centinaia di migliaia di italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Uomini, donne, famiglie intere colpite dalla violenza feroce dei partigiani titini, una storia a lu x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.