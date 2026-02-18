Giorgio Ciccarelli ex Afterhours arriva a luci spente a Villafranca | concerto all' Esoteric Theatre

Arriva a Villafranca di Verona il 13 marzo 2026 il tour di Giorgio Ciccarelli, figura cardine della scena alternativa italiana, per presentare il suo nuovo album di inediti "A luci spente" appena uscito su cd e vinile per l'etichetta veronese Vrec. Lo spettacolo sarà aperto dalla cantautrice Fatima dos Santos. Per 15 anni negli Afterhours, ha contribuito anche alla scrittura di “Padania”, uno dei loro album più importanti. Musicista poliedrico, ha ricoperto ruoli diversi (basso, chitarra, tastiere, voce, fonico) e collaborato con numerosi artisti. Dal 2015 ha intrapreso la carriera solista, pubblicando quattro dischi in cui ha contaminato musica, arti visive e fumetto, coinvolgendo grandi nomi come Tito Faraci e Milo Manara.🔗 Leggi su Veronasera.it

Giorgio Ciccarelli, concerto “A luci spente” nello storico locale Centrale 66Giorgio Ciccarelli porta il suo concerto “A luci spente” a Modena, dopo aver totalizzato il sold out a Bologna.

Giorgio Ciccarelli: nuovo video per “A luci spente”. Le prime date del tour 2026Giorgio Ciccarelli presenta il nuovo videoclip della title track del suo quarto album, “A luci spente”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.