Giorgio Ciccarelli concerto A luci spente nello storico locale Centrale 66

Giorgio Ciccarelli porta il suo concerto “A luci spente” a Modena, dopo aver totalizzato il sold out a Bologna. La scelta di esibirsi al Centrale 66 deriva dal desiderio di tornare in un locale storico, che ha visto passare molti artisti locali e internazionali. La serata si svolgerà venerdì 27 febbraio, offrendo ai fan un’esperienza intima tra luci soffuse e musica dal vivo.

Il tour di Giorgio Ciccarelli "A luci spente" arriva a Modena Venerdì 27 febbraio nello storico locale Centrale 66. La musica di Giorgio Ciccarelli arriva a luci spente, in un incontro intimo e potente. Il volto storico dell'underground italiano, dalla militanza quindicennale negli Afterhours (alla scrittura di "Padania") alle esperienze con Sux! e Carnival of Fools, presenta il suo nuovo capitolo solista."A luci spente" è l'opera più schietta e introspettiva dell'artista: un disco scritto, suonato, arrangiato e prodotto interamente da solo.

Giorgio Ciccarelli: nuovo video per “A luci spente”. Le prime date del tour 2026Giorgio Ciccarelli presenta il nuovo videoclip della title track del suo quarto album, “A luci spente”.

