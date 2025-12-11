Giorgio Ciccarelli | nuovo video per A luci spente Le prime date del tour 2026

Giorgio Ciccarelli presenta il nuovo videoclip della title track del suo quarto album, “A luci spente”. Il video, realizzato da Cosbru, anticipa le prime date del tour 2026, offrendo un'anteprima visiva del suo ultimo lavoro discografico. L’artista, ex membri di Sux! e Afterhours, continua a consolidare la sua creatività e presenza musicale nel panorama italiano.

MILANO – A ridosso dell'uscita del disco "A luci spente" di Giorgio Ciccarelli è disponibile online il meraviglioso videoclip realizzato da Cosbru sulla title track del quarto album di inediti dell'ex Sux! e Afterhours. «"A luci spente" è il brano simbolo del mio nuovo album – racconta Ciccarelli – una fusione di voce malinconica, sonorità sinuose e testi poetici di Tito Faraci. Per il videoclip ho scelto di non apparire, lasciando spazio a un racconto in stop-motion creato con Cosbru: due figure di plastilina che si amano, si perdono e si ritrovano fino a sognare di diventare umane. Un piccolo cortometraggio che unisce cinema e animazione e che valorizza il mio quarto disco di inediti».