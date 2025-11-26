Filippo Magnini | Giorgia Palmas per me è la donna perfetta e non è gelosa di Alessandra Tripoli

Di fronte alle domande dirette di Francesca Fagnani, Filippo Magnini non si è tirato indietro, proclamando il proprio amore per la moglie Giorgia Palmas, e tornando brevemente sulla polemica che ha infiammato Ballando con le stelle Ospite della quarta puntata di Belve - in onda ieri sera su Rai 2 -, Filippo Magnini ha parlato diffusamente della sua vita sentimentale. Nelle domande di Francesca Fagnani ha fatto capolino la discussa relazione con Federica Pellegrini, ma soprattutto il matrimonio con Giorgia Palmas. Filippo Magnini e l'amore per sua moglie Sposati dal 2021, l'ex nuotatore e la showgirl sono una coppia molto unita, come lui ha avuto più volte modo di raccontare e ribadire a Ballando con le stelle, di cui è attualmente concorrente (ha anche vinto la puntata di sabato 22 novembre). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Filippo Magnini: "Giorgia Palmas per me è la donna perfetta", e non è gelosa di Alessandra Tripoli

