Olimpiadi Giorgia Meloni alla cerimonia di apertura | cosa è successo in tribuna d’onore

La premier italiana ha preso parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In tribuna d’onore, ha seguito con attenzione la sfilata delle squadre e le esibizioni sul palco. Meloni ha passato diverse ore in città, tra incontri e incontri ufficiali, prima di lasciare il sito poco dopo la fine della cerimonia. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti spettatori e giornalisti, che hanno seguito con interesse il suo tour milanese.

Tour de force per Giorgia Meloni a Milano in occasione dell'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La presidente del Consiglio ha affrontato una giornata fitta di impegni istituzionali, culminata con la partecipazione alla cerimonia inaugurale allo stadio Stadio San Siro, dove non è passato inosservato quello che, secondo alcuni telespettatori della diretta Rai, è apparso come un momento di stanchezza. La visita nel capoluogo lombardo — dove Meloni aveva debuttato da neo-premier nell'ottobre 2022 — si è sviluppata lungo più direttrici, tra strette misure di sicurezza, relazioni internazionali e appuntamenti legati ai Giochi.

