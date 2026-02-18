Giorgia Meloni il ritratto del Telegraph | Perché vincerà di nuovo

Il Telegraph dedica un ritratto a Giorgia Meloni, perché la premier italiana ha rafforzato il suo ruolo internazionale, attirando l’attenzione dei media britannici. La leader di Fratelli d’Italia si distingue per la sua capacità di mantenere il consenso in Italia e di influenzare le conversazioni politiche europee. Questo interesse si è intensificato dopo le recenti vittorie alle urne e le scelte strategiche che ha adottato, come il rafforzamento delle alleanze e le politiche sui temi chiave. In Gran Bretagna, Meloni si presenta come figura centrale della “nuova destra” europea, capace di plasmare il panorama politico nel prossimo futuro.

La premier italiana val bene un ritratto "a puntate". Giorgia Meloni ancora una volta conquista la Gran Bretagna, e il prestigioso quotidiano di Londra The Telegraph, che già nei mesi scorsi l'ha incoronata come leader più influente in Europa, simbolo della "nuova destra" e personalità da tenere d'occhio in questo 2026, le sta dedicando ora uno speciale spalmato su più edizioni. Quasi una sezione monografica, insomma, per la leader di Fratelli d'Italia. Con un misto di ammirazione e stupore d'altri tempi, forse perché filtrato dai pregiudizi storici sulla politica e la società italiane, The Telegraph come sottolinea anche il Secolo d'Italia fa partire la sua analisi dal concetto di " paradosso ": Meloni è di destra, storicamente lontana dal concetto di "femminismo" storico, ma è diventata la prima donna ad arrivare a Palazzo Chigi.