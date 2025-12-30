Il Telegraph ha recentemente riconosciuto Giorgia Meloni come

Il premier Giorgia Meloni continua a ricevere riconoscimenti internazionali per il suo lavoro come presidente del Consiglio italiano e l'ultimo in ordine di tempo che ha deciso di esaltare quanto fatto negli ultimi 3 anni per l'Italia e per l'Europa è il Telegraph, uno dei principali quotidiani inglesi, che l'ha nominata World leader per il 2025. In un lunghissimo editoriale firmato da James Crisp, si parte dal successo di Atreju per analizzare come, da quando è arrivata a Palazzo Chigi, " la combattiva premier di Roma ha rimodellato il dibattito sulla migrazione, trasformando le sue politiche nel modello per il continente ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Leader mondiale dell'anno". Anche il Telegraph rende omaggio a Giorgia Meloni

Leggi anche: The Telegraph incorona Meloni leader dell’anno e punto di riferimento in Europa: “Il suo statismo ha impressionato anche i critici”

Leggi anche: Perché anche Giorgia Meloni è tra i leader “convocati” per la firma dell’accordo su Gaza: la risposta della premier italiana

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

"Leader mondiale dell'anno". Anche il Telegraph rende omaggio a Giorgia Meloni - Il quotidiano inglese ha incoronato il premier perché, si legge nel lungo editoriale, "quando si tratta dei suoi valori o dell'interesse nazionale dell'Italia, Meloni non si piega per nessuno" ... ilgiornale.it