sergio mattarella quasi 11 milioni gli italiani incollati alla tv per il messaggio del capo dello stato

Nella serata di ieri, quasi 11 milioni di italiani hanno seguito in TV il messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Un dato in leggero aumento rispetto all’anno precedente, che testimonia l’interesse della popolazione per gli interventi istituzionali e il ruolo del Capo dello Stato nel periodo di passaggio tra un anno e l’altro.

Sono stati 10 milioni, 984mila 577 gli spettatori che ieri sera hanno assistito in tv al messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in aumento rispetto allo scorso anno, quando erano stati 10 milioni 725 mila 454. In crescita anche lo share, che passa dal 68,36 al.

