Giovani incollati ai Giochi in tv

Questa sera la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha catturato l’attenzione di milioni di giovani in tutta Italia. Le immagini sono andate in diretta e sono state seguite con entusiasmo, soprattutto sui social e davanti alla tv. Klaus Davi ha commentato la serata nella sua rubrica, sottolineando il successo della performance e l’energia trasmessa dalla cerimonia. Molti ragazzi hanno deciso di restare incollati allo schermo, pronti a vivere ogni momento di questa grande manifestazione sportiva.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Cerimonia di Apertura Olimpiadi ) Un trionfo. Difficile definire diversamente la diretta di Rai 1 della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Al di là delle strumentali polemiche relative alla telecronaca dell’evento, curata da Paolo Petrecca, Fabio Genovesi e Stefania Belmondo, lo spettacolo offerto è stato davvero all’altezza. Boom di ascolti con una media di 9.368.000 spettatori in Total Audience col 46.2% di share, quasi 100mila utenti connessi dai device. Per tutta la durata la curva ha oscillato tra il 40% e il 50% col picco di 11,1 milioni di teste e del 51,6% alle ore 20. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giovani incollati ai Giochi in tv Approfondimenti su Giochi Olimpiadi Sergio Mattarella, quasi 11 milioni gli italiani incollati alla tv per il messaggio del capo dello Stato Nella serata di ieri, quasi 11 milioni di italiani hanno seguito in TV il messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella. "Giovani competenti junior per la comunità", il bando rivolto ai giovani dai 16 ai 20 anni Living Land, in collaborazione con i Comuni di Bellano, Lecco e Merate, presenta il bando La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. What Friday Nights Were REALLY Like in the 1970s Ultime notizie su Giochi Olimpiadi Argomenti discussi: Giovani incollati ai Giochi in tv; Milano-Cortina, il giapponese Shinhama spara a zero: Atmosfera spaventosa | Libero Quotidiano.it; Milano-Cortina, chi spunta al corteo dei No Olimpiadi: un enorme caso politico a sinistra | Libero Quotidiano.it; Milano-Cortina meglio di Parigi: Macron diventa medaglia d'oro di invidia | Libero Quotidiano.it. Il Gruppo Giovani è sparito nel nulla: «Sono a casa incollati agli smartphone»«I giovani non sono più disposti a dedicare il loro tempo alla comunità, preferiscono stare a casa davanti ad uno schermo»: è la risposta di Andrea Clerici che per 15 anni ha tenuto insieme il Gruppo. laprovinciadicomo.it TEATRO STRACOLMO! Che colpo d'occhio ieri sera al Teatro Comunale per Enrico Galiano. Il dato più bello La sala era piena anche e soprattutto di giovani. È stata una lezione-spettacolo ad effetto, capace di tenere incollati alla poltrona centinaia di sp facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.