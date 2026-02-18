Giochi argento a staffetta short track

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti e Arianna Sighel hanno vinto l’argento nella staffetta 3000 metri di short track, arrivando seconda dopo una corsa intensa. La gara si è svolta questa sera a bordo pista, davanti a un pubblico numeroso. Le atlete italiane hanno dimostrato grande velocità e determinazione, battendo squadre forti da tutto il mondo. La squadra ha tagliato il traguardo con un distacco minimo rispetto alle vincitrici. La medaglia arriva dopo settimane di allenamenti e sforzi intensi.

