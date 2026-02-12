Giochi short track | Fontana argento

Arianna Fontana conquista un argento nei 500 metri dello short track. L’azzurra, già vincitrice di due ori a Pyeongchang e a Pechino sulla stessa distanza, si posiziona subito dietro l’olandese Velzeboer e davanti alla canadese Sarault. La gara si è conclusa con un risultato che conferma la sua competitività e il suo talento.

21.52 Arianna Fontana è medaglia d'argento nei 500m dello short track. L'azzurra (oro a Pyeongchang e a Pechino su questa distanza) finisce alle spalle dell' olandese Velzeboer e davanti alla canadese Sarault.Per la 35enne di Sondrio è la tredicesima medaglia olimpica (eguagliato il record dello schermidore Edoardo Mangiarotti), vinte a partire da Torino 2006. Chiara Betti era uscita ai quarti. Per gli uomini, impegnati nei 1000 metri, disco rosso nei quarti: tutti eliminati.

