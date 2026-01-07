Lotteria Italia la Dea bendata bacia Ferrara | venduto un biglietto vincente da 50mila euro
A Ferrara, con un incremento nelle giocate del 11,2%, è stato venduto un biglietto vincente della Lotteria Italia, del valore di 50.000 euro. La notizia conferma come anche in momenti di incertezza, la fortuna possa sorridere ai partecipanti. Questo risultato rappresenta un’importante occasione per il fortunato scommettitore e testimonia l’interesse crescente verso questa tradizionale iniziativa.
Colpo gobbo alla Lotteria Italia. A Ferrara (che ha registrato un +11,2% di giocate), infatti, un fortunato scommettitore si è intascato la somma di 50mila euro. Il vincitore è il possessore del biglietto di terza categoria numero E289487. I premi di prima categoria sono stati annunciati durante. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
