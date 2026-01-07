A Ferrara, con un incremento nelle giocate del 11,2%, è stato venduto un biglietto vincente della Lotteria Italia, del valore di 50.000 euro. La notizia conferma come anche in momenti di incertezza, la fortuna possa sorridere ai partecipanti. Questo risultato rappresenta un’importante occasione per il fortunato scommettitore e testimonia l’interesse crescente verso questa tradizionale iniziativa.

© Ferraratoday.it - Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Ferrara: venduto un biglietto vincente da 50mila euro

