Ginevra | Ucraina e Russia a confronto USA mediano su territori sicurezza e futuro assetto del conflitto

Ginevra, Svizzera – La tensione tra Russia e Ucraina si è accesa quando i negoziati tra i due paesi sono stati rilanciati, con gli Stati Uniti che cercano di mediare su questioni di territori e sicurezza. Durante la seconda giornata di incontri, i rappresentanti hanno discusso anche di come definire il futuro assetto del conflitto, cercando di trovare una soluzione che possa fermare le ostilità. Un dettaglio concreto è che i mediatori hanno proposto un piano di cessate il fuoco, ma le parti coinvolte sono ancora lontane dall’accordo.

Ginevra al Test: Nuova Sfida per la Pace in Ucraina. Ginevra, Svizzera – Si intensificano i colloqui diplomatici a Ginevra tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, in una seconda giornata di trattative cruciali per cercare una via d'uscita al conflitto che da quasi quattro anni insanguina l'Europa. L'incontro, iniziato il 17 febbraio 2026, si concentra su questioni fondamentali come la sicurezza, il futuro dei territori contesi e le implicazioni economiche, con l'obiettivo di costruire un futuro assetto che ponga fine alle ostilità iniziate nel febbraio 2022. Un Tappeto di Tensioni: Le Aree Tematiche al Centro del Dibattito. Ucraina, seconda giornata di trattative a Ginevra: focus su sicurezza e territori Oggi, mercoledì 18 febbraio, le trattative a Ginevra tra Russia, Ucraina e Stati Uniti continuano, dopo che il conflitto ha causato danni alle infrastrutture civili nel sud del paese. Russia e Ucraina, colloqui a Ginevra: "Qui oggi si parlerà dei territori" La Russia e l'Ucraina si incontrano a Ginevra perché vogliono discutere dei territori contesi. Ucraina, al via oggi a Ginevra terzo round di negoziati di pace con Usa e Russia; Ucraina, Usa, Russia terranno terzo round colloqui di pace a Ginevra; Cosa ci si può attendere dai negoziati di Ginevra tra Russia, Ucraina e Stati Uniti; Ginevra, il giorno dei colloqui su Ucraina e Iran. Terzo round di colloqui a Ginevra tra Usa, Ucraina e Russia. L'Ue annuncia un altro pacchetto di sanzioni a Mosca Nonostante i massicci attacchi russi lanciati su tutto il paese, il presidente Usa avverte l'Ucraina che «ora è meglio che stia al tavolo delle trattative». Anche l'Italia, oltre a Germania, Francia e Regno Unito alla due giorni di colloqui in Svizzera. L'Ue promette per la prossima settimana lo sblocco di 90