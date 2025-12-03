Danscirque alla Suoneria di Settimo Torinese | un viaggio tra danza circo e musica alla ricerca dell’identità

In "DansCirque" si alternano nuove messe in scena con una colonna sonora in tre movimenti per violoncello ed elettronica di Bea Zanin, presentate da Ivan Ieri. "Solo Due" con Alexandre Duarte, "Effetto Marilyn" con Elisa Mutto e "Why" con Jonnathan Lemos sono gli estratti delle ultime produzioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica 7 Dicembre | Piazzale della Suoneria Tre personaggi invitano il pubblico a seguirli in un viaggio agli antipodi del mondo. Un’avventura surreale in sella a un cavallo in miniatura, tra figure stralunate e mi - facebook.com Vai su Facebook

