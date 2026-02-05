Tecnologia identità digitali e nuove coperture Robert Gorelick traccia il futuro dell’intelligence

La figura di Robert Gorelick, ex capo centro Cia in Italia, torna al centro dell’attenzione con le sue parole sulla trasformazione dell’intelligence. Durante una lezione all’Università della Calabria, Gorelick ha spiegato come la sorveglianza totale e l’uso delle nuove tecnologie stanno cambiando il modo di raccogliere informazioni e gestire le minacce. Un quadro chiaro di un settore in continua evoluzione, che si adatta alle sfide del mondo digitale.

La metamorfosi dell’intelligence nell’era della sorveglianza totale. È il filo conduttore dell’intervento con cui Robert Gorelick, già capo centro Cia in Italia dal 2003 al 2008 e tra i massimi esperti mondiali di Humint, pronunciato in una lezione del Master in Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario Caligiuri. Una carriera iniziata nel 1981, missioni sotto copertura in circa sessanta Paesi, ruoli di vertice a Langley e alla guida di stazioni dell’Agenzia in America Latina: Gorelick porta in aula una prospettiva rara, maturata in anni di operazioni e trasformazioni strutturali del sistema di sicurezza statunitense e occidentale. 🔗 Leggi su Formiche.net

