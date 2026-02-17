È morto Vincenzo D’Agostino il paroliere di Gigi d’Alessio aveva 65 anni

Vincenzo D’Agostino, noto paroliere italiano, è morto all’età di 65 anni, dopo una lunga malattia che aveva compromesso la sua salute negli ultimi mesi. D’Agostino, famoso per aver scritto numerosi testi per Gigi D’Alessio, si spegne in una clinica di Napoli, circondato dalla famiglia e dagli amici più stretti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo della musica leggera italiana, dove aveva conquistato un posto di rilievo con le sue parole.

È morto a 65 anni Vincenzo D'Agostino, popolare paroliere italiano noto per le canzoni scritte per Gigi D'Alessio.