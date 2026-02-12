Toscana spesa sanitaria alle stelle con tassa Irpef | Giani risponde all’interrogazione di Petrucci Fdi Scintille in Consiglio regionale

In Toscana, il Consiglio regionale si è acceso sulle spese sanitarie. Il gruppo di Fratelli d’Italia, guidato da Diego Petrucci, ha chiesto chiarimenti sulla possibile perdita di 100 milioni di euro e sull’uso dell’aumento dell’Irpef regionale. Giani ha risposto, spiegando come vengono investiti i soldi e se è il caso di rivedere la spesa sanitaria. La discussione è stata dura, con tensioni tra maggioranza e opposizione.

Secondo il presidente Eugenio Giani,"le valutazioni finali sui conti della sanità per i conti relativi al bilancio 2025 si potranno fare entro la fine di aprile e soltanto allora potremo capire se e di quanto dovremo integrare il fondo. Comunque, circa 100 milioni da reperire nel bilancio della regione rispetto a quelli stanziati sembrano plausibili. L'aumento già previsto non copre l'aumento per i contratti del personale sanitario e delle convenzioni mediche per circa 95 milioni di euro, e la spesa farmaceutica di circa 80 milioni per nuovi farmaci più efficaci". Giani ha aggiunto che "ad oggi le Regioni non hanno potuto iscrivere a bilancio e incassare i fondi del payback per dispositivi medici, che valgono circa 500 milioni per 5 anni".

