Già due visite a Milanello in meno di un mese | cosa c' è dietro la nuova strategia di Cardinale
John Cardinale, presidente di RedBird, ha visitato Milanello due volte in meno di un mese, motivato dalla volontà di rafforzare il rapporto con il club. Durante queste visite, ha incontrato i dirigenti e ha osservato da vicino le attività del settore giovanile, portando un’attenzione concreta alla crescita del Milan. La presenza di Cardinale si fa sempre più frequente, segno di un interesse diretto e attivo nel progetto sportivo.
Continuità, stabilità, centralità. Anche il Milan di RedBird ha il suo principio costituzionale, ovvero i tre cardini aziendali intorno ai quali si intende governare il club. Concetti ovvi in sé, persino banali, se non fosse che lungo il cammino a volte è meglio ribadirli. Le due visite in poche settimane di Gerry Cardinale a Milanello vanno esattamente in questa direzione. Al netto dei discorsi formali e delle strette di mano, spesso è sufficiente la presenza per sottolineare determinati concetti. Non si è trattato di blitz per vedere l'effetto che fa o generare l'effetto sorpresa, ma di appuntamenti preparati e programmati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Applausi al Milan, un grazie a Maignan, due parole con Allegri e... cos'ha fatto Cardinale a MilanelloIl proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, è tornato a Milanello dopo meno di un mese, portando con sé attenzione e curiosità tra i tifosi.
Milan, Cardinale è tornato a Milanello: il gesto del proprietario del club rossonero. Cosa ha fattoCardinale, proprietario del Milan, è tornato a Milanello per una visita ufficiale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Già due visite a Milanello in meno di un mese: cosa c'è dietro la nuova strategia di CardinaleIl numero uno di RedBird manda messaggi di continuità e vicinanza al mondo rossonero. E le sue presenze sono destinate ad aumentare ... msn.com
