John Cardinale, presidente di RedBird, ha visitato Milanello due volte in meno di un mese, motivato dalla volontà di rafforzare il rapporto con il club. Durante queste visite, ha incontrato i dirigenti e ha osservato da vicino le attività del settore giovanile, portando un’attenzione concreta alla crescita del Milan. La presenza di Cardinale si fa sempre più frequente, segno di un interesse diretto e attivo nel progetto sportivo.

Continuità, stabilità, centralità. Anche il Milan di RedBird ha il suo principio costituzionale, ovvero i tre cardini aziendali intorno ai quali si intende governare il club. Concetti ovvi in sé, persino banali, se non fosse che lungo il cammino a volte è meglio ribadirli. Le due visite in poche settimane di Gerry Cardinale a Milanello vanno esattamente in questa direzione. Al netto dei discorsi formali e delle strette di mano, spesso è sufficiente la presenza per sottolineare determinati concetti. Non si è trattato di blitz per vedere l'effetto che fa o generare l'effetto sorpresa, ma di appuntamenti preparati e programmati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gazzetta.it - Già due visite a Milanello in meno di un mese: cosa c'è dietro la nuova strategia di Cardinale

