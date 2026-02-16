Applausi al Milan un grazie a Maignan due parole con Allegri e cos' ha fatto Cardinale a Milanello

Il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, è tornato a Milanello dopo meno di un mese, portando con sé attenzione e curiosità tra i tifosi. La visita è arrivata poco dopo che il Milan ha conquistato una vittoria importante in campionato, rafforzando il suo ruolo nel club. Cardinale si è fermato nel centro sportivo rossonero, dove ha incontrato alcuni membri dello staff tecnico e ha condiviso alcuni momenti con i giocatori. Nel frattempo, il portiere Maignan ha ricevuto applausi per le sue parate decisive, mentre Allegri ha scambiato due parole con alcuni dirigenti. La presenza di Cardinale ha suscitato discussioni tra i

La carica di Gerry Cardinale per il finale di stagione del Milan. Ieri mattina il fondatore di RedBird, il fondo che controlla il club rossonero, si è presentato a Milanello per incontrare la squadra. Si tratta della seconda visita nel 2026 dopo quella del 21 gennaio. La presenza di ieri, però, ha un significato speciale: è la prima dopo che l'americano, grazie a Comvest Credit Partners, ha completato il rifinanziamento del debito che lo legava al fondo Elliott, uscito di scena a fine gennaio. Ad attendere Cardinale a Milanello c'era la dirigenza al completo, dall'ad Giorgio Furlani al ds Igli Tare passando per l'advisor Zlatan Ibrahimovic e il ceo International di RedBird Development Group, Massimo Calvelli.