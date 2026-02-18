gessica disertore trovata morta sulla disney fantasia i livelli di fentanyl alimentano i dubbi della famiglia

Gessica Disertore, 30enne impiegata sulla nave da crociera Disney Fantasia, si è tolta la vita il 27 settembre 2023. La procura ha confermato il suicidio, ma la famiglia nutre ancora dubbi, soprattutto dopo aver scoperto che i livelli di Fentanyl nel suo corpo erano elevati. La donna è stata trovata impiccata, vestita solo con la biancheria intima, nella sua cabina. La sua morte ha suscitato molte domande, anche sulla presenza di sostanze stupefacenti a bordo. La vicenda resta sotto indagine.

Per la Procura è suicidio. È stata trovata impiccata, con indosso solo la biancheria intima, il 27 settembre 2023, a bordo della nave da crociera Disney Fantasia, dove lavorava come cuoca. Per la Procura di Bari s i è trattato di suicidio: il procuratore Roberto Rossi ha chiesto l’archiviazione del caso, basandosi sugli atti redatti dagli inquirenti di Porto Rico, dove è stata eseguita l’autopsia. Secondo la richiesta di archiviazione, non emergerebbe “qualsiasi elemento che indichi la presenza o l’intervento di terzi” nella cabina della 27enne triggianese nelle ore precedenti alla morte. La posizione della famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

