Gessica Disertore morta a 27 anni sulla nave da crociera il legale | Non può essere suicidio troppo fentanyl nel sangue

Gessica Disertore, giovane di 27 anni di Triggiano, è morta sulla nave da crociera Disney Fantasy, e il suo legale sostiene che non si tratta di suicidio perché nel suo sangue c’era troppo fentanyl. La ragazza è stata trovata senza vita il 27 settembre 2023 mentre lavorava a bordo dell’imbarcazione al largo di Porto Rico. Un elemento che alimenta il mistero sulla causa della sua morte.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Per la procura di Bari la giovane si sarebbe tolta la vita, ma secondo i familiari ci sarebbero diverse anomalie nelle indagini. L'avvocato: "Era in uno stato di sedazione profonda, perdita di coscienza e grave compromissione motoria". Adesso sarà il gip a decidere se archiviare il caso o chiedere ulteriori accertamenti Cosa è successo a Gessica Disertore? Resta ancora aperto il nodo sulla morte della ragazza di 27 anni di Triggiano (Bari), trovata senza vita il 27 settembre 2023 a bordo della nave da crociera Disney Fantasy su cui lavorava al largo di Porto Rico.🔗 Leggi su Today.it

Il giallo di Gessica Disertore, morta sulla crociera Disney: “Fentanyl nel sangue, non può essersi suicidata”Gessica Disertore, una ragazza di 27 anni, è stata trovata morta nel 2023 su una nave Disney vicino a Porto Rico, e la presenza di fentanyl nel suo sangue ha sollevato sospetti sulla sua morte.

Italiana morta su una nave da crociera: "C'era Fentanyl sul sangue di Gessica"Gessica, giovane italiana di 27 anni, è morta su una nave da crociera in circostanze ancora da chiarire, dopo che nel suo sangue sono state trovate tracce di Fentanyl.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.