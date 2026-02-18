Gessica Disertore morta a 27 anni sulla nave da crociera il legale | Non può essere suicidio troppo fentanyl nel sangue
Gessica Disertore, giovane di 27 anni di Triggiano, è morta sulla nave da crociera Disney Fantasy, e il suo legale sostiene che non si tratta di suicidio perché nel suo sangue c’era troppo fentanyl. La ragazza è stata trovata senza vita il 27 settembre 2023 mentre lavorava a bordo dell’imbarcazione al largo di Porto Rico. Un elemento che alimenta il mistero sulla causa della sua morte.
Per la procura di Bari la giovane si sarebbe tolta la vita, ma secondo i familiari ci sarebbero diverse anomalie nelle indagini. L'avvocato: "Era in uno stato di sedazione profonda, perdita di coscienza e grave compromissione motoria". Adesso sarà il gip a decidere se archiviare il caso o chiedere ulteriori accertamenti Cosa è successo a Gessica Disertore? Resta ancora aperto il nodo sulla morte della ragazza di 27 anni di Triggiano (Bari), trovata senza vita il 27 settembre 2023 a bordo della nave da crociera Disney Fantasy su cui lavorava al largo di Porto Rico.
