Stop a cellulari a scuola e nei doposcuola adesso arriva il ban anche per i social media ai minori di 15 anni La rivoluzione danese

In Danimarca, si introduce il divieto di utilizzo di social media per i minori di 15 anni, in aggiunta al già vietato uso di cellulari a scuola e nei doposcuola. Questa decisione rappresenta una nuova fase nelle politiche di tutela dei giovani online, in un contesto in cui il paese, già all’avanguardia nell’uso di tecnologie digitali in ambito scolastico, mira a promuovere ambienti più sicuri e concentrati.

La Danimarca, tra i primi paesi europei ad adottare identità digitali e tablet scolastici, sta ora cambiando rotta. Il governo ha avviato una strategia per limitare l’uso del digitale tra bambini e adolescenti, dopo i dati preoccupanti su benessere mentale e difficoltà scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Le 4 regole per proteggere i minori dall’iperconnessione: niente cellulare prima dei 14 anni, social media vietati fino ai 16, scuola phone free e ritorno al gioco reale

Leggi anche: Australia, ufficiale lo stop ai social per i minori di 16 anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scuola 2025, stop ai cellulari, voto in condotta e nuove regole per la Maturità. Le novità. Ma è stangata libri - Stop ai cellulari in classe, stretta sul voto in condotta, modifiche all’esame di Maturità 2025 e nuovi programmi per elementari e medie dal 2026. notizie.tiscali.it

Scuola, presidi pronti allo stop ai cellulari in classe: «In caso di trasgressioni - Addio agli smartphone alle superiori sia a lezione che per tutto l'orario scolastico, ricreazione compresa. ilgazzettino.it

Il divieto dei cellulari a scuola sta dando risultati positivi; cresce l'attenzione su social, IA e alternative educative tra i giovani. https://tech.everyeye.it/notizie/schettini-lo-stop-cellulari-classe-funziona-perche-849354.htmlutm_medium=Social&utm_source=Fa - facebook.com facebook