Trump sorride Merz no | la Germania nella trappola del gas americano

La situazione politica in Germania si concentra sulla sfida del cancelliere Friedrich Merz, che invita a cambiare rotta per superare la stagnazione economica e politica del paese. La lettera rivolta a CDUCSU e SPD evidenzia la necessità di nuove strategie per rilanciare la Germania, ormai da anni in una fase di stallo. Un momento di riflessione per il futuro della nazione e delle sue istituzioni.

A inizio 2026 il cancelliere Friedrich Merz ha indirizzato una lettera ai parlamentari della CDUCSU e della SPD, invitando la Große Koalition a cambiare marcia per traghettare la Germania fuori dalla stagnazione in cui è impantanata ormai da tre anni. Merz ha ricordato come, nonostante gli investimenti federali fatti, la competitività non sia aumentata a sufficienza e la produttività arranchi a causa dei costi del lavoro, di quelli energetici e degli oneri fiscali eccessivi. Secondo il cancelliere, il Paese può risolvere da solo la maggior parte di questi problemi accrescendo la coesione sociale e, con essa, la fiducia nella politica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

