Bruxelles timida Merz ne approfitta | se Trump non vuole l’Ue c’è la Germania

Cms.ilmanifesto.it | 10 dic 2025

In un contesto di tensioni internazionali, la posizione dell’Europa viene messa alla prova. Mentre Bruxelles si mostra cauta, Friedrich Merz sfrutta l’occasione, sottolineando il ruolo della Germania. Con Donald Trump che sembra distanziarsi dall’Unione, l’attenzione si concentra sulle strategie di Berlino per rafforzare l’influenza europea e rispondere alle sfide globali.

L’Europa brutalmente strigliata da Donald Trump prova a riunire le forze necessarie ad alzare almeno un po’ la testa di fronte all’ennesima umiliazione subita dal tycoon. Anche se nessuno fra . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Friedrich Merz venerdì a Bruxelles, sarà ricevuto da Ursula von der Leyen - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen riceverà venerdì prossimo a Bruxelles il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz presso la sede dell'esecutivo Ue. Si legge su ansa.it