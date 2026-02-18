George Russell chiude in vetta il Day-1 dei test di Sakhir Leclerc e Hamilton concentrati sull’aerodinamica

George Russell ha dominato il primo giorno dei test a Sakhir, a causa di un problema tecnico che ha rallentato gli altri piloti. La sua Mercedes ha mostrato un buon passo, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono concentrati sull’analisi delle soluzioni aerodinamiche. Nel pomeriggio, Russell ha effettuato diversi giri veloci, migliorando costantemente il tempo. La giornata si è conclusa con il britannico in testa alla classifica, lasciando intravedere possibili sviluppi per la prossima stagione. Ricordiamo che i test proseguiranno anche domani.

George Russell ha chiuso in vetta il Day-1 della seconda serie di test di Sakhir riservati alla Formula Uno. Sul tracciato dove si disputerà il Gran Premio del Bahrain sono andate in archivio 8 ore di lavoro di grande importanza. Le scuderie hanno girato molto e, anche in questo caso, si sono visti i primi segni di cedimento a livello di affidabilità, specialmente in casa Red Bull con lo stop della RB22 di Isack Hadjar nel corso della mattinata. Buone conferme per Mercedes e McLaren, mentre la Ferrari dà la sensazione di proseguire nel proprio lavoro preferendo lasciare la luce dei riflettori agli altri.