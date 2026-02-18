Il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha criticato la presenza di CasaPound nel quartiere, sostenendo che si tratta di un “reato di presenza” che mette in discussione il rispetto delle regole. La sua dichiarazione nasce dopo che alcuni residenti hanno segnalato l’occupazione di uno spazio pubblico da parte di membri del movimento di estrema destra, provocando reazioni di sdegno e preoccupazione nella comunità locale. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla presenza di gruppi politici estremisti e sulla loro capacità di sfidare le norme democratiche.

Roma, 18 feb – Non è una polemica di quartiere né una questione di principio. Le dichiarazioni del sindaco di Genova, Silvia Salis, sulla sede di CasaPound aprono un fronte politico e istituzionale che va ben oltre la geografia di Piazza Alimonda. Perché quando un primo cittadino afferma che un soggetto politico è “non gradito” dall’amministrazione e che il problema non è la regolarità del contratto ma l’“opportunità” della sua presenza, si entra in un terreno che riguarda la natura stessa dello Stato di diritto. Le dichiarazioni di Silvia Salis a Goodmorning Genova. Salis lo ha detto senza ambiguità davanti alle telecamere di Goodmorning Genova: la sede è formalmente in regola, ma la sua collocazione e il suo “ posizionamento politico ” sono, a suo giudizio, inaccettabili. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Genova, Salis e il “reato di presenza”: quando la mafia antifascista sfida lo Stato di diritto

