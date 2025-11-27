Ilaria Salis Avs | Non sono trafficanti chi trasporta migranti è come chi aiutava gli ebrei – Il video

(Agenzia Vista) Strasburg, 27 novembre 2025 "Nel linguaggio pubblico si usa spesso trafficante di esseri umani ma non vuol dire la stessa cosa e questa confusione semantica non è casuale, fa parte del repertorio discorsivo della guerra contro la migrazione. Il trafficante è chi costringe le persone con la forza, l’inganno o la minaccia. Le riduce in schiavitù, le sfrutta, le sequestra. Il passeur invece è chi organizza l’attraversamento di un confine chiuso, per persone che hanno scelto volontariamente di partire e pagano per il servizio. Un servizio basato sul consenso e che non avrebbe motivo di esistere se ci fossero vie legali e sicure per la migrazione. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Le dichiarazioni di Ilaria Salis rivelano un approccio politico allarmante. Arrivare a mettere sullo stesso piano il traffico di esseri umani e chi durante il nazismo aiutò gli ebrei a salvarsi è una distorsione grave della storia e della realtà. Gli scafisti non sono “salv - facebook.com Vai su Facebook

Siamo al delirio! Per Ilaria Salis, gli scafisti sarebbero onesti lavoratori che vengono ‘pagati in cambio di un servizio’, quello di ‘attraversare confini chiusi’. Una visione che giustifica l’illegalità e ignora il dramma che alimenta. Per lei, una sola parola: vergogna! Vai su X

Ilaria Salis (Avs): Non sono trafficanti, chi trasporta migranti è come chi aiutava gli ebrei - "Nel linguaggio pubblico si usa spesso trafficante di esseri umani ma non vuol dire la stessa cosa e questa confusione semantica non è casuale, fa parte del repertorio discorsivo della guerra contro l ... Lo riporta ilgiornale.it

Fidanza asfalta Salis: “Delirio su trafficanti e contrabbandieri”. Le parole della vergogna - "Ieri Ilaria Salis a Strasburgo ha sprecato due minuti del nostro tempo per spiegarci la differenza tra 'trafficanti' e ... Come scrive iltempo.it

Migranti, Salis in plenaria difende l’immigrazione irregolare: "È la sindacalista degli scafisti” - I colleghi dell'europarlamentare dell'eletta con Avs hanno sottolineato l'assiurdità del suo discorso al parlamento Ue: "Siamo al delirio" ... Secondo msn.com