Tutti i ruoli dei fiancheggiatori del clan Amato-Pagano | ecco chi sono gli imprenditori e gli incensurati che aiutavano gli scissionisti

L'inchiesta sulla famiglia Amato-Pagano ha svelato i diversi ruoli svolti da alcuni imprenditori e incensurati nel supporto alle attività del clan. Questi individui, pur non appartenendo formalmente alla criminalità organizzata, hanno collaborato con i vertici, facilitando le operazioni e contribuendo alla stabilità del gruppo. La seconda fase dell'indagine ha portato all'arresto di molte di queste figure, evidenziando le dinamiche interne del clan e il coinvolgimento di soggetti esterni.

La seconda parte dell'inchiesta contro il clan Amato-Pagano ha portato all'arresto di figure che hanno avuto il ruolo di aiutare i vertici della cosca nell'esecuzione del "disegno criminale" messo in atto dalla cosca. Lo si evince dalle carte dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip.

Mugnano, 34 condanne nel clan Amato-Pagano: ecco tutti i nomi - Sono trentaquattro le condanne emesse dal tribunale di Napoli nel processo con rito abbreviato che ha riguardato presunti appartenenti e fiancheggiatori del clan Amato- ilmattino.it

