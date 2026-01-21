fratelli arrestati per spaccio di droga nel centro storico di catania

La polizia di Catania ha arrestato due fratelli nel centro storico, sospettati di traffico di droga. L'operazione fa parte di un intervento più ampio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Gli arresti sono stati effettuati nel rispetto delle procedure legali, mantenendo la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Operazione della Polizia di Stato contro il traffico di stupefacenti. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel rispetto della presunzione di innocenza, valida fino a eventuale condanna definitiva. Il controllo dei Falchi della Squadra Mobile. L'intervento si inserisce nell'ambito delle continue attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga condotte dai Falchi della Squadra Mobile, che hanno proceduto alla perquisizione di un'abitazione situata nel centro storico di Catania.

