Presunti finanziamenti ad Hamas | FdI chiede chiarezza su una missione di Lepore a Genova

Il procedimento riguarda presunti finanziamenti ad Hamas, con nove persone arrestate a Genova dalle autorità italiane. FdI richiede chiarimenti sulla missione di Lepore, evidenziando l'importanza di approfondire i rapporti tra le parti coinvolte. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulle eventuali connessioni con attività illecite, sottolineando l'esigenza di fare piena luce sui fatti per tutelare la sicurezza e la legalità.

La mattina di sabato la Procura nazionale antimafia e la Procura di Genova hanno fatto arrestare nove persone accusate di finanziare Hamas. Secondo le ipotesi, il gruppo avrebbe raccolto fondi spacciandoli per aiuti umanitari per poi utilizzarli per finanziare il gruppo militante islamico. Uno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

