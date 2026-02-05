Genova rapina su un autobus Amt nella notte di Capodanno le telecamere del mezzo permettono alla polizia di arrestare una baby gang
La polizia ha arrestato tre minorenni dopo una rapina su un autobus Amt a Genova, nella notte di Capodanno. Le telecamere del mezzo hanno aiutato gli agenti a identificare i giovani, che si trovavano tra il ponente e il centro città. Due di loro sono stati portati al Ferrante Aporti di Torino. I ragazzi, tra i 16 e i 17 anni, sono stati fermati con un’ordinanza cautelare e ora dovranno rispondere di quanto accaduto.
Tre ragazzi minorenni tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati a Genova dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal tribunale su richiesta della procura: sono accusati avere rapinato, in concorso, un altro ragazzino, nella notte di capodanno, a bordo di un autobus Amt nel ponente cittadino. I fatti erano avvenuti su un mezzo pubblico, all’altezza di Sestri Ponente. Un giovane era stato avvicinato da un coetaneo, a lui sconosciuto che, insieme ad altri, gli aveva intimato di consegnargli lo smartphone. Altrimenti, la minaccia, gli avrebbe fatto del male. La vittima della rapina aveva consegnato il telefonino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
