Mistero a Valfabbrica | scomparsi tutti i gatti neri dalla colonia felina
Un mistero che fa paura e che potrebbe celare reati gravi. Nell’arco di poche settimane, dalla colonia felina di Valfabbrica sono scomparsi tutti i gatti neri. Una sparizione totale e sistematica che ha allarmato i volontari che se ne prendono cura e che ora lanciano una denuncia pubblica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Pitbull assaltano colonia felina e sbranano un gatto, orrore nel quartiere
Leggi anche: Colonia felina di via Nairobi, ricollocata la targa rimossa dai vandali
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Mistero a Valfabbrica: scomparsi tutti i gatti neri dalla colonia felina ift.tt/1B9vjZh ift.tt/CfNIz54 x.com
Valfabbrica Comune Di Valfabbrica Concerto di Santo Stefano con il coro “Le Voci del Chiascio” di Valfabbrica Venerdì 26 dicembre Ore 17:30 Chiesa Museo di San Sebastiano – Valfabbrica Un appuntamento speciale per vivere insieme la ma - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.