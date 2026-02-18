Alla primaria Rodari di Bergamo nasce la prima colonia felina scolastica

Mercoledì 18 febbraio, a Bergamo, il Comune ha approvato la prima colonia felina scolastica presso la primaria “Rodari”. Questa iniziativa mira a coinvolgere studenti in attività di cura e rispetto degli animali, favorendo un rapporto più diretto con i gatti del cortile scolastico. La colonia permette ai bambini di imparare a gestire responsabilità quotidiane e di sviluppare empatia. La presenza dei felini contribuisce a creare un ambiente più vivace e interattivo in classe, offrendo un esempio concreto di integrazione tra scuola e natura.

È stata presentata mercoledì 18 febbraio la prima colonia felina scolastica riconosciuta dal Comune di Bergamo: un'esperienza innovativa di coesistenza tra animali e comunità educante, tra i primi esempi strutturati in Italia. Sebbene sul territorio nazionale siano diffuse numerose colonie feline, risultano ancora rari i casi di colonie formalmente riconosciute e regolamentate all'interno di giardini scolastici. L'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale con la scuola primaria Rodari – istituto comprensivo S.Lucia – rappresenta dunque un modello, capace di trasformare una possibile criticità in un'opportunità educativa e civica.