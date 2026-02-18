Gas | l’ex manager Asja Re Rebaudengo avverte interventi sui prezzi a rischio di frenare la transizione energetica

Asja Re Rebaudengo, ex manager del settore, dice che intervenire sui prezzi del gas potrebbe rallentare la transizione energetica. Ha spiegato che un intervento troppo forte potrebbe bloccare investimenti e innovazioni nelle energie rinnovabili, mettendo a rischio gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Re Rebaudengo ha aggiunto che le decisioni sui prezzi devono essere prese con attenzione, per non compromettere il passaggio a fonti di energia più pulite.

L'Avvertimento di Re Rebaudengo: L'Intervento sul Gas Rischierebbe di Svuotare la Transizione Energetica. L'intervento governativo sui prezzi del gas potrebbe rivelarsi una soluzione a breve termine con effetti collaterali significativi, incentivando l'utilizzo di impianti meno efficienti e ostacolando la transizione verso fonti. L'allarme è espresso da Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asja Energy ed ex presidente di Elettricità Futura, il 18 febbraio 2026, sottolineando come la correzione artificiale dei prezzi possa minare gli investimenti nel settore delle energie pulite. La sua analisi invita a una riflessione più profonda sulle strategie energetiche del Paese.