Garlasco spunta un video di Sempio nel pc di Chiara Poggi File aperto da qualcuno il giorno dopo l' omicidio
Nel pc di Chiara Poggi c'era anche un video che ritrae Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. È quanto rivelato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
