Roberto Pennini, ex maresciallo dei carabinieri, ricorda quel giorno in cui è stato tra i primi a entrare nella villetta di Garlasco:

Il carabiniere Roberto Pennini, tra i primi a entrare nella villetta del delitto di Garlasco in cui, nel 2007, fu uccisa Chiara Poggi, ha raccontato in tv di aver trovato davanti ai suoi occhi “una scena orribile”, con “veramente tanto sangue”. L’ex maresciallo ha anche detto: “Non me lo posso dimenticare, non lo dimenticherò mai”. Perché Pennini fu tra i primi a entrare nella villetta di Garlasco Il racconto di Pennini sulla villetta di Garlasco in cui morì Chiara Poggi Il giallo dei graffi di Stasi: cos'ha detto Roberto Pennini Perché Pennini fu tra i primi a entrare nella villetta di Garlasco Roberto Pennini, ex maresciallo dei carabinieri, che fu tra i primi ad accorrere sulla scena del crimine il giorno del delitto di Garlasco, è stato ospite della trasmissione Mattino Cinque. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, il racconto del carabiniere Roberto Pennini tra i primi a entrare nella villetta: "Piena di sangue"

Garlasco, i dubbi del giudice Vitelli su Stasi e il sangue nella villetta: "Nemmeno carabinieri si sporcarono"Il giudice Stefano Vitelli si interroga ancora sulla presenza del sangue nella villetta di Garlasco, ritenendo che nemmeno i carabinieri si siano sporcati le mani durante le indagini.

Garlasco, “Stasi entrò nella villetta da assassino”. Bruzzone: “Due passaggi nel suo racconto impossibili”La famiglia di Chiara Poggi ha analizzato i dettagli dell’omicidio a Garlasco e ha concluso che sarebbe stato impossibile per chiunque entrare nella villetta senza essere coperto di sangue.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.